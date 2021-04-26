Fenerbahçe’de Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarından Harun Tekin’e destek vardı. Galibiyet coşkusunu takım arkadaşları Harun ile paylaşan sarı lacivertli futbolcular, tecrübeli kaleciye moral verdiler.

“Şampiyonluk yarışında finali birlikte göğüsleyeceğiz” ifadelerini kullanan futbolcu grubu, Harun’a “Biz bir takımız, birbirimiz için savaşacağız! Önümüzdeki maçları sen alacaksın.” diyerek motive ettiler.

Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu da Harun ile özel olarak görüştü ve futbolda böyle şanssız maçların olabileceğini, ancak geçmişi ve kariyeri ile tecrübeli eldivene güvendiğini ve yanında olduğunu söyledi.

Yusuf Dursun







