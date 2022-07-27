Fenerbahçe haberi... 'Gustavo Henrique güçlü bir stoper'

Gustavo Henrique, teknik direktör Jorge Jesus'un döneminde Flamengo'ya, Santos'tan transfer oldu. Jesus'un yönetiminde çok iyi maçlar çıkardı. Özellikle referans olarak gösterebileceğim en iyi maçlarından biri, Maracana'da Independiente'ye karşı oynanan ve 3-0 kazandıkları kupa finali diyebilirim. Ancak Jesus'un (Ondan sonra 6 hoca değişikliği yaşadılar.) ayrılmasından sonra performans anlamında iniş ve çıkışlar yaşadı. Daha çok iniş yaşadığını söyleyebilirim.

Renato ile güven kazandı

Domenec Torrent'in döneminde onun sistemine alışmak için çaba sarf etti ama basit hatalar da yaptı. Rogerio Ceni yönetiminde tekrar iyi maçlar çıkardı ve Ceni'nin ardından göreve gelen Renato Gaucho ile tekrar azalan güvenini geri kazandı. Bu yıl sakatlıklar yaşamasına rağmen başarılıydı. Henrique, 1.96 cm. boyunda son derece uzun bir stoper. Hava toplarında hem hücumda hem defansta takımının en iyileri arasında yer alıyor.

Pozisyonunda başarılı

Ağır olmasına rağmen pozisyonunda başarılı. Sağ ayaklı ve özellikle sağ stoperde oynadığı zaman kendisini rahat hissediyor ve daha iyi oynuyor. Sadece fiziksel değil, psikolojik anlamda da çok güçlü bir stoper. Negatif olarak söyleyebileceğim şey ise; Henrique'yi eğer sol stoperde oynatırsanız, sıkıntı yaşar. Ters ayakta ve ağır kalması sebebiyle hızlı atak oyuncularına karşı zorlanabilir.

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