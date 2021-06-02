Fenerbahçe haberi: Gökhan Gönül imzayı atıyor

Dört sezonluk Beşiktaş kariyerinin ardından tekrar yuvasına dönen Gökhan Gönül'le1 yıllık sözleşme yapılmıştı. Tecrübeli oyuncunun geleceği ise sezonun bitmesinin ardından merak konusu olmuştu.

Futbol kariyerine devam etmek isteyen ve noktayı da Kanarya'da koymayı hedefleyen 36 yaşındaki sağ bekin, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin ardından 1 yıllık bir kontrat yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.







