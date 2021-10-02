Fenerbahçe haberi: Forvetlere ekstra gol çalışması

Fenerbahçe , Vitor Pereira ile birlikte 3’lü savunma ile yeni bir sisteme geçiş yaptı. Yeni taktik, Olympiakos maçına kadar defansif anlamda çok iyi işledi. Ancak hücumdaki sıkıntılara bir türlü çözüm bulunamadı. Fenerbahçe 7 hafta sonunda ligde lider olsa da sadece 10 gol bulabildi. Bu alanda ilk 12 takım arasında en kötü üçüncü istatistiğe sahip oldu. Son olarak Olympiakos karşılaşmasında da gol yollarında ciddi bir sıkıntı yaşandı. Yunan ekibi 2.20 xG’den (Gol beklentisi) 3 gol çıkartırken, Sarı-Lacivertliler 2.25 xG’ye rağmen ağları sarsamadı.

Son vuruş çalışması

Vitor Pereira bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Portekizli teknik adam, taktik antrenmanlarda artık gol çalışmalarına ağırlık verecek. Hücum hattındaki isimler Berisha, Valencia, Serdar Dursun, Rossi ve Pelkas, son vuruş sıkıntısını aşmak için özel antrenman yapacak. Hücum organizasyonları idmanlarında Mesut, Ferdi, Samuel ve Muhammed de bu isimlere katılacak.