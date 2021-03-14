Fenerbahçe haberi | Filip Novak: Taraftarımızdan özür diliyoruz

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek golünü atan ve Sarı Lacivertli ekiple ilk kez ağları sarsan Çekyalı sol bek Filip Novak, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Ligin kendileri için zor bir duruma girdiğini belirten Novak, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an bizim için zor bir duruma girdi lig. Bu maçtan önce kazanıp devam etmeyi düşünüyorduk ama iki farklı takım gibiyiz. İçeride farklı dışarıda daha farklı oynuyoruz. Bu sonuç ne bizim ne taraftarlar ne de kulüpte çalışanlar olarak iyi bir sonuç. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Çalışıp bunun bir çözümünü bulmalıyız. En yakın zamanda çözümünü bulup şampiyonluk yarışında son ana kadar devam etmemiz gerekiyor."

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