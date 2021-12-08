Fenerbahçe sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, sarı-lacivertliler 22 yaşındaki yıldızına Türk Milli Takımı'nı seçmesi durumunda şimdiki maaşını (500 bin Euro) ikiye katlayan 5 yıllık bir kontrat önerisi sundu.

Ay-yıldız kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

- Ferdi Kadıoğlu Türk statüsünde oynayabilecek mi?

Hollanda'da doğan, annesi Kanadalı olduğu için bu iki ülkeyi de seçme hakkı bulunan kanat oyuncusu, Türkiye kararı sonrası Fenerbahçe'den 1 milyon Euro kazanacak. Böylelikle oyuncu Türk statüsündedeki yerini koruyacak ve Fenerbahçe'ye gelecek yıl 7, bir sonraki yıl ise 6'ya düşecek olan yabancı sayısı konusunda rahat bir nefes alacak.

Ferdi, bu sezon 21 resmi maçta 1587 dakika süre aldı. Genç futbolcu, 2 gol ve 2 asistle takımına katkı verdi.

- Berke Özer'in fikri değişti

Fenerbahçe'nin kaledeki gelecek umutlarından Berke Özer, sezon başında yönetimin yeni sözleşme talebine olumlu yanıt vermemişti. Ancak Altay Bayındır'ın sakatlığıyla şans bulup, kendini hem camiaya hem de taraftara ispat etmesi özgüvenini yerine getirdi.

Galatasaray derbisi sonrası "Ben zaten 21 yıldır her maçta o kaledeyim" açıklamasıyla Fenerbahçe'nin çocukluk hayali olduğunu dile getiren 21 yaşındaki eldivenin imzaya yakın olduğu belirtildi.

Sabah