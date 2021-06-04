Hollanda U21 Milli Takımı’nın teknik patronu Van de Looi’nin, “Hollanda’da Ajax dışında her takımda oynar” dediği Ferdi Kadıoğlu’na talip çıktı.

AZ Alkmaar ve Feyenoord, Fenerbahçe ’nin genç yıldızını kiralamak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler’degeçirdiği3 sezonda istediği kadar şans bulamayan Ferdi’nin Hollanda’ya kiralık olarak dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe Yönetimi,21yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon bitecek sözleşmesini yeniledikten sonra, Ferdi’nin gelişimini sürdürmesi için gelen teklifleri kabul edebilir.







