Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu: Savaşmaya devam etmeliyiz!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Savaşmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, ''Fenerbahçe taraftarı harika. Nereye gitsek bizi destekliyorlar. 3 puana çok yakındık ancak 1 puanla dönüyoruz. Kendimizi geliştirecek taraf var. Savaşmaya devam etmeliyiz. Bugün kaybetmedik ama yolumuza savaşarak devam etmemiz gerekiyor.'' dedi ve ekledi:

'Topa daha çok sahip olmamız gerekiyor'

''Teknik direktörümüz bizlere yapmamız gerekenleri anlatıyor. Biz de sahada en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Yeni bir sistemle oynuyoruz. Her oyuncu sahada en iyisini göstermeye çalışıyor. Maç içerisinde daha iyi yapmamız gereken şeyler de var. Bugün iyi mücadele ettik. Kazanabilirdik ama şu tarafından da bakmak lazım ki; rakibe çok fazla şans vermedik. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyor. Gelecek dönemlerde daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum.''







