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Fenerbahçe haberi: Fabricio Bustos geri adım atmıyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Arjantinli sağ beki transfer etmek için çok uğraşmış ancak Independiente ile bir türlü anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-Lacivertliler’e transferine izin verilmediği için kulübüne sinirlenen Bustos, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama konusunda kararlılığını koruyor.

12 Ekim 2021, Salı 10:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Fabricio Bustos geri adım atmıyor

Fenerbahçe , yaz transfer döneminde Arjantinli sağ beki transfer etmek için çok uğraşmış ancak Independiente ile bir türlü anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-Lacivertliler’e transferine izin verilmediği için kulübüne sinirlenen Bustos, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama konusunda kararlılığını koruyor.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Kırmızı-Beyazlılar, 25 yaşındaki sağ beke bir kez daha yeni kontrat teklif etti. Ancak Bustos, içinde serbest kalma maddesi de bulunan sözleşmeyi bir kez daha geri çevirdi. Fenerbahçe, 1 Ocak’tan itibaren Arjantinli oyuncuya imza attırabilir.


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