Fenerbahçe haberi: Fabricio Bustos geri adım atmıyor

Fenerbahçe , yaz transfer döneminde Arjantinli sağ beki transfer etmek için çok uğraşmış ancak Independiente ile bir türlü anlaşma sağlayamamıştı. Sarı-Lacivertliler’e transferine izin verilmediği için kulübüne sinirlenen Bustos, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmama konusunda kararlılığını koruyor.

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Kırmızı-Beyazlılar, 25 yaşındaki sağ beke bir kez daha yeni kontrat teklif etti. Ancak Bustos, içinde serbest kalma maddesi de bulunan sözleşmeyi bir kez daha geri çevirdi. Fenerbahçe, 1 Ocak’tan itibaren Arjantinli oyuncuya imza attırabilir.







