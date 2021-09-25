Dünya Kupası Elemeleri için gittiği Ekvador Milli Takımı'ndan bir hayli yorgun dönen Valencia, forma şansı bulduğu maçlarda henüz sezon başı performansına ulaşamadı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da bu durumu göz önünde bulundurarak Başakşehir maçında ikinci yarıda şans verdiği tecrübeli oyuncu, 11’de başladığı Giresunspor karşısında da bekleneni veremedi. Bu duruma çare arayan Portekizli teknik adam, Serdar Dursun'un henüz hazır olmaması nedeniyle transferin son günlerinde takıma katılan Berisha'ya döndü. Pereira'nın Hatayspor maçına da Berisha ile başlaması, Valencia'yı ise hamle oyuncusu olarak kullanması bekleniyor.