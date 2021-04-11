Süper Lig'de yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile Denizlispor'u yendikten sonra küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor deplasmanından beklenmedik bir şekilde 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de bazı oyuncular, eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Özellikle devre arasında takıma katılan ve kendisinden çok şey beklenen İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'in yokluğunda hücumda takıma liderlik edeceği düşünülen Dimitrios Pelkas ve belki de bu sezonki en düşük performansını Malatya'da sergileyen Luiz Gustavo, eleştirilerin hedefindeki isimlerdi.

'Ben size inanıyorum'

Artık kalan haftalar öncesinde hiçbir oyuncusunun geçmişe takılmadan bir sonraki maçta maksimumunu vermesini amaçlayan Emre Belözoğlu, yarın Kadıköy'deki kritik Gaziantep FK maçı öncesi bu üçlünün moralini yükseltmek adına onlara adeta terapi uyguluyor. Deneyimli futbol adamının, bu üç futbolcusuna, "Kaliteniz ortada. Ben size inanıyorum. Futbolda bu tür eleştiriler her zaman olacaktır. Kafanızı takmayıp, sadece işinize odaklanın. Hepiniz ayrı ayrı bir değersiniz. Sadece Gaziantep maçında değil, bu takıma uzun yıllar hizmet edip, başarılarda pay sahibi olacağınıza inanıyorum" diyerek tam destek verdiği öğrenildi.

Mini yorum: Mehmet Demirkol

'Sadece böyle olur'

'Oyuncular inançsız' diyerek kesip atıyoruz. Ta ki, 'Hoca yapamıyor' diyerek, değiştirene kadar. Bugünün futbolunda temeli boş bir inançla motivasyon mümkün değil.

1) Oyuncular basit, anlaşılır, yapılabilir bir rol duymak istiyor.

2) Bunun için yeterli seviyede çalıştıklarında bu rolün işe yaradığını.

3) Diğerlerinin de rolünü yaptığında takım planının işlediğini.

4) Rollerini oynayamadıklarında, onlardan daha iyi yapacak birilerinin çıkacağını.

5) Hocanın planının bazen başta akıllarına yatmasa da sonuç aldığını.

6) Forma adaletinin olduğunu.

7) Futbol aklının soğukkanlı kararlar alıp paniklemediğini.

8) Ve diğer tüm profesyonel gereklerin yerine geleceğini.

Bütün bunların doğal sonucu olarak; mutlu ve adaletli bir çalışma ortamına koşa koşa gidiyorlar. Mağlubiyetlerin altından kalkacaklarını da. Motivasyon ve terapi sadece ve sadece böyle oluyor.