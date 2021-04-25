Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'ndan Gökhan Gönül ve Filip Novak hamlesi
Şampiyonluk yolunda en ufak puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek. Genç teknik adam Emre Belözoğlu'nun sağ bekte Nazım Sangare yerine sakatlığı geçen Gökhan Gönül'e, sol bekte ise Caner Erkin yerine Filip Novak'a görev vermesi bekleniyor.
Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Başakşehir maçından farklı olarak savunmada değişiklik bekleniyor. Sol bek Caner'in yerine Novak, sağ bek Nazım'ın yerine sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün görev alması bekleniyor. Gökhan, 11 oynayamazsa Ozan sağ beke, Thiam 11'e dahil olacak. Bu arada Mesut Özil sakatlandığı 4 Mart'taki Antalya maçından bu yana ilk kez kulübeye dönecek.
Kaynak: Sabah