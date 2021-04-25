Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Başakşehir maçından farklı olarak savunmada değişiklik bekleniyor. Sol bek Caner'in yerine Novak, sağ bek Nazım'ın yerine sakatlığı geçen Gökhan Gönül'ün görev alması bekleniyor. Gökhan, 11 oynayamazsa Ozan sağ beke, Thiam 11'e dahil olacak. Bu arada Mesut Özil sakatlandığı 4 Mart'taki Antalya maçından bu yana ilk kez kulübeye dönecek.

Kaynak: Sabah







