Süper Lig'de perşembe günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor Havalimanı'nda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alandan çıkan sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na çiçek verdi. Emre Belözoğlu taraftarlarla fotoğraf çektirirken, bazı taraftarlar kendisine, "Hocam ait olduğun yerdesin. Sana güveniyoruz" diye seslendi. Taraftarlar ayrıca uzun bir sakatlık döneminin ardından kafileye katılan Mesut Özil'i de havalimanı çıkışında çiçekle karşıladı.

Daha sonra Fenerbahçe kafilesi, kendilerini kamp yapacakları Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki otele götürecek otobüse bindi. Otobüs taraftarlar eşliğinde yola çıkarak, otele hareket etti.

Fenerbahçe, 29 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için Belek'te çalışmalarını sürdürecek. Sarı lacivertli takım bugün akşam konaklayacağı otelde antrenman yapacak.

DHA







