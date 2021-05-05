Fenerbahçe haberi: Dorukhan Toköz ve Steven Caulker hamlesi

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarına yurt içinden takviyelerle devam etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz ile söz kesen sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker için de pazarlıklarını sürdürüyor.

Attila Szalai'ye partner

Fenerbahçe gelecek sezon Szalai'nin yanına daha iyi bir stoper koymak için yoğun araştırma yaparken çözüm yurt içinden bulundu. Alanyaspor'la sözleşmesi sona erecek olan Caulker'ın, Szalai ile iyi bir ikili olacağı düşünüldü. 29 yaşındaki İngiliz oyuncunun, duran toplardaki etkisi nedeniyle de transferine yeşil ışık yakıldığı ve 3 yıllık sözleşme önerildiği öğrenildi.







