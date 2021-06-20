Roma'dan çok büyük umutlarla transfer edilen Diego Perotti sakatlıklardan bir türlü kurtulamamış ve Sarı-Lacivertli formayla sadece 4 maça çıkabilmişti. Arjantinli yıldızın geleceği merakla beklenirken, 32 yaşındaki futbolcu Sky İtalia'ya konuştu. Genoa’nın kendisi ve ailesi için adeta bir parça olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Oğlum orada doğdu. Fenerbahçe 'yle 1 yıl daha sözleşmem var fakat ben kendi açımdan, İtalya'ya dönmek istiyorum" diye konuştu.

'Yalnız kaldım'

Sakatlıklar nedeniyle bir dönem futbolu bırakmayı dahi düşündüğünü dile getiren Perotti, "Böyle bir sakatlık yaşadığınızda hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Sakatlık dönemimde yalnız kaldım, ameliyat ve rehabilitasyonu kendim karşıladım" dedi.