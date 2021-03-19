Fenerbahçe haberi: Diego Perotti için umutlar tükenmedi

Sezon başında büyük beklentilerle gelen ancak sakatlık korkusu da bilinen Diego Perotti, 4 aydır takımdan uzak kalmasına rağmen taraftarların yakından takip ettiği bir isim oldu.

KISA SÜREDE BÜYÜK KATKI

Sarı-lacivertli forma ile 4 maçta 3 gol atarak kısa sürede kendisini sevdiren Perotti, 29 Kasım 2020’deki Beşiktaş derbisinde 37. dakikada sakatlanarak çıkmıştı. Arjantinli futbolcu o tarihten sonra bir daha takıma dönemedi ve sezonu kapattı. Ancak kısa süredeki başarısıyla tecrübeli yıldız, kendisini ispatladı. 3 golle Fenerbahçe’ye bu kadar kısa sürede 9 puanlık katkı yapan 32 yaşındaki futbolcu 64 dakikada 1 gol atma ortalaması yakaladı. Deneyimli yıldız sadece 192 dakika süre alıp 6 puanlık katkısıyla takımın en verimli isimlerinden oldu. Kalitesi, yeteneği ve golleriyle sivrilen Perotti’yi taraftarlar kısa sürede çok sevdi.

Antalyaspor ve Gençlerbirliği deplasmanlarında kalitesini direkt olarak gösteren Perotti yakından takip ediliyor.

Perotti’nin sosyal medyadaki her hareketi ve paylaşımı dikkat çekiyor. Sezon başında Roma’dan gelen Diego Perotti’nin sakatlık riski bilinerek özel bir sözleşme yapılmıştı. Bu sezon takıma katılamayacak olan başarılı isim, halen daha Fenerbahçe’nin sözleşmeli futbolcusu olarak duruyor.

YOKLUĞU ARANIYOR

Diego Perotti’nin yokluğu halen daha aranıyor. Kanatlarda güçlü bir hücumcu eksikliği çeken Fenerbahçe, Osayi-Samuel ile bu açığı kapatmaya çalıştı. Ancak özellikle sol açıkta eksiklik ortaya çıktı.

Perotti’nin Roma’da formda olduğu dönemde Avrupa’nın en iyi sol açıklarından olması da biliniyor.Perotti tarzı bir sol açık şu anda kadroda bulunmuyor. Bu nedenle zaman zaman Pelkas kanatta olmak zorunda kalıyor.

GÜÇ TOPLAMAYA ÇALIŞIYOR

Sakatlığı sebebiyle operasyon geçiren ve sezonu kapatan Diego Perotti, fiziksel çalışmalar yapıyor. Sosyal medya üzerinden fizik kuvvet çalışmalarını futbolseverlere paylaşan Arjantinli oyuncu, güç toplamaya ve beklenenden kısa sürede sahalara dönmeye gayret ediyor. Perotti şu anda ülkesi Arjantin’de bulunuyor.

Kaynak: Milliyet







