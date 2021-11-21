Fenerbahçe haberi: Diego Lugano ve Aziz Yıldırım bir arada

Süper Lig 'in 13. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Bugün Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Mücadelede Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden biri olan Diego Lugano'nun da yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacağı açıklandı.

Urugaylı dün İstanbul'a geldi ve eski dostlarıyla hasret giderdi. Diego Lugano, eski başkan Aziz Yıldırım'ı evinde ziyaret etti. Görüşmede Ali Yıldırım da bulundu. Bu fotoğraf sosyal medyaya düşünce kısa sürede büyük yankı uyandırdı.







