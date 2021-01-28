Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel takviyeleri ile hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de son olarak Roma forması giyen Davide Santon'un ismi gündeme geldi. Corriere dello Sport'a göre Fenerbahçe, Davide Santon'u kadrosuna katmak adına bir teklifte bulundu.

Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel takviyeleri ile hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de son olarak Roma forması giyen Davide Santon'un ismi gündeme geldi. Corriere dello Sport'a göre Fenerbahçe, Davide Santon'u kadrosuna katmak adına bir teklifte bulundu.

İtalyan basınına göre Fenerbahçe, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sundu fakat oyuncu, bu teklife olumsuz yanıt verdi. Santon'un ailesinin İtalya'da kalmak istediği aktarıldı.

Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek Davide Santon, bu sezon sadece 4 İtalya Serie A karşılaşmasında süre alabildi. Oyuncuyla Sampdoria'nın ilgilendiği iddia edilmekte.