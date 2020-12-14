Türkiye'de çalıştığı yıllarda Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Christoph Daum, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Her zaman Türkiye sevgisinden bahseden ve otobiyografisinde de Türkiye yıllarını övgüyle anan Daum'un, "Günaydın! Aslında futbol maçlarını bu kadar sakin ve yoğun bir şekilde izleyebiliyorum. Ama içimde neye benzediğini bir bilsen ... Kenardan selamlar! # alwaysamlimit #daum # Türkiye # ıkıncı vatanım" paylaşımı, sosyal medyada Fenerbahçe yönetimine mesaj olarak yorumlandı.

Fenerbahçe ile 2003/04 ve 2004/05 yıllarında 2 şampiyonluk kupası kaldıran Christoph Daum, 2005/06 ve 2009/10 sezonlarında ise son maçta şampiyonluğu kaçırmıştı. 4 yılın geneline bakıldığında Süper Lig'de çok başarılı bir grafik sergilemişti.

Türkiye'de en son Bursaspor'da görev alan Daum, Romanya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra yaklaşık 3 yıldır teknik direktörlük yapmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Alman teknik adamın Instagram paylaşımına "Geri dön hocam. Tarihimizin en iyi hocalarından birisin sen", "Geri dön şef ordunun sana ihtiyacı var", "Back to Fenerbahçe. King Daum" gibi yorumlarda bulundular.







