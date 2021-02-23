Fenerbahçe haberi... Christoph Daum: Şimdi konuşmak doğru değil

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, birkez daha gündeme gelmesi üzerine açıklamalarda bulundu: "Şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Türkiye 2. vatanım..."

Fenerbahçe'nin evinde Göztepe'ye mağlup olmasının ardından Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması gerektiği yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Yeni teknik direktör adayları da ortaya atıldı. Bu isimlerin başında Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Christoph Daum geliyor.

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Fenerbahçe'de görev aldığı 4 sezonda 2 kez şampiyonluk yaşayan, diğer 2 sezonda da şampiyonluğu son maçta kaçıran Christoph Daum, Sarı-Lacivertliler'le ilgili sorulara, "Taraftarların destek mesajları için teşekkür ediyorum. Ancak şimdi konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Son dönemde sosyal medyada Türkiye paylaşımları ile ise "Sosyal medya hesabımdan fotoğrafları paylaştım çünkü Türkiye benim ikinci vatanım." diye konuştu.

Kaynak: Akşam







