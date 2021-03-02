Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında eknik direktör Erol Bulut'un kararıyla kadroya alınmayan tecrübeli sol bek Caner Erkin hakkında karar verildi.

Sarı Lacivertliler'de teknik heyet, tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar özel programla takımdan ayrı çalışmasına karar verdi. Ayrıca Caner Erkin Antalyaspor ile Konyaspor maçında sahada olmayacak.

Caner Erkin’in durumu Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrasında netlik kazanacak.

İdmanda yok

Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haftasında perşembe günü sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idmana Caner Erkin katılmadı.

Yusuf Dursun







