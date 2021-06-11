Fenerbahçe ’nin devre arası transferlerinden biri Bright Osayi-Samuel’di. Ancak İngiliz oyuncu, beklenen katkıyı sağlayamadı. Sarı-Lacivertliler buna rağmen 23 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmüyordu ancak talip çıktı. İskoç basını, Celtic’in Osayi-Samuel’i transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde, takımın kanat oyuncuları Forrest ve Johnston’ın sık sık sakatlanması, Elyounoussi’nin ise Southampton’a geri dönmesi nedeniyle kanat transferinin öncelik haline geldiği belirtildi. İskoç medyasına göre Celtic, Osayi-Samuel için 5 milyon Pound’u (60 milyon TL) gözden çıkarabilir.





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