Beşiktaş 'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster, Fenerbahçe 'nin hoca arayışı hakkında konuştu. Bernd Schuster, Fenerbahçe için doğru ismin Joachim Löw olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam Spor Türkiye Youtube kanalına konuştu ve Türk futbolu hakkında açıklamalarda bulundu.

"LÖW FENERBAHÇE İÇİN DOĞRU İSİM"

"Löw çok iyi bir teknik direktör. Fenerbahçe için doğru bir isim. Başarılı olur. Mesut Özil büyük bir futbolcu. Yeteneğini konuşmaya gerek yok. Ancak onun iyi olması için takım oyunun iyi olması gerekiyor. Çünkü hiçbir futbolcu tek başına bir şey yapamaz."









"BEŞİKTAŞ VE SERGEN YALÇIN'I GEÇEN SENE TAKİP ETTİM"

"Beşiktaş ve Sergen Yalçın'ı geçen sene takip ettim. Çok başarılı oldular. Bu sezon Trabzonspor lider. Sadece büyükler değil. Tüm takımlar zirveyi zorluyor. Zirve yarışının çok takımlı olması insanları heyecanlandırıyor."

"BEŞİKTAŞ BENİM HER ZAMAN KALBİMDE. TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

"Antalyaspor - Fenerbahçe maçını tribünden izledim. Türkiye'ye severek geliyorum. Burası benim ikinci vatanım. Beşiktaş'ta çok güzel anılarım var. Türkiye'de herhangi bir takımla görüşme yapmadım. Türkiye'ye ilk geldiğimde ligi çok iyi bilmiyordum. Herkes şampiyonluk bekliyor. Baskı çok büyük. Yeniden gelsem işim daha kolay olur. Beşiktaş benim kalbimde. Fırsat gelirse Türkiye'de çalışmaya hazırım ben."







