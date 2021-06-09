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Fenerbahçe haberi... Berke Özer kalıyor, Harun Tekin gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezonda kalede değişim yaşanacak. Harun Tekin ile yollar ayrılıyor. Berke Özer ise tekliflere rağmen Sarı-Lacivertliler'de kalacak ve Altay Bayındır ile forma rekabetine girecek.

09 Haziran 2021, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi... Berke Özer kalıyor, Harun Tekin gidiyor

Fenerbahçe ’de yeni sezonda kalede değişim yaşanacak. Belçika’da Westerlo formasıyla başarılı iki sezon geçiren Berke Özer, tekliflere rağmen Sarı-Lacivertliler’de kalacak. Altay ve Berke, eldivenler için rekabete girecek. Bu ikilinin arkasında ise altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin bekleyecek. Sözleşmesi biten Harun Tekin ise 3 yıllık Fenerbahçe macerasının sonuna geldi. Tecrübeli kaleci, Antalya ile anlaşmak üzere. Ayrıca Oytun Özdoğan ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.

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