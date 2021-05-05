Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin başında gösterdiği performans sonrasında yönetimden itiraf geldi. Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre bazı yöneticilerin Başkan Ali Koç ile yaptığı toplantıda "Keşke Emre daha önce gelseydi. Şampiyon olurduk." dedikleri ve yeni sezonda hoca tercihlerinin Emre Belözoğlu olduğu ortaya çıktı.

"OPERASYONDA GEÇ KALDIK"

Sarı-lacivertli yöneticilerin "Kulübün genlerine uygun futbol oynatıyor. Takıma hakim. Hoca operasyonunu erken yapmalıydık. En büyük hatamız bu oldu" dediği bildirildi. Öte yandan Emre Belözoğlu göreve geldikten sonraki takım istatistikleri de dikkat çekti.





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Erol Bulut dönemindeki 1,97'lik puan ortalaması Belözoğlu döneminde 2,43'e yükseldi. Atılan gol ortalamasında ufak bir farkla 1,86'ya 1,8'le yine Belözoğlu üstün olan teknik adam oldu. Emre Belözoğlu, yenilen gol ortalamasını ise 1,03'ten 0,86'ye düşürmeyi başardı. Belözoğlu, Kadıköy'de 4 maç üst üste kazanarak bu sezon iç sahadaki kötü tabloyu da bir nebze olsun sildi.

ORTA SAHA AYAĞA KALKTI

Fenerbahçe'de orta sahada görev yapan oyuncuların üretkenliği arttı. Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Pelkas son 5 maçta toplamda 10 gol katkısı sağladı.







