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Fenerbahçe haberi... Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

21 Haziran 2021, Pazartesi 11:53 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi... Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Kulübü'nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde eski başkan Aziz Yıldırım, basın toplantısı yapma kararı aldı. Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunacağını açıklayan Aziz Yıldırım, perşembe günü saat 11:30'da Çırağan Sarayı'nda medya mensupları ile bir araya gelecek.

 "24 Haziran Perşembe günü saat 11.30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum."

DHA

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