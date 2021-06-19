Atletico Madrid’in EURO 2020’de Attila Szalai’yi takibe alması, gözlerin bir anda kendisine çevrilmesine neden oldu. Sevilla, Leicester ve West Ham’ın da ilgilendiği 23 yaşındaki stoper, transfer iddialarıyla ilgili sorulardan artık bunaldı.

Yıldız futbolcu, konuyla ilgili olarak yaptığı son açıklamada, “Şu anda tek düşüncem EURO 2020. Tamamen buraya odaklanmış durumdayım. Önümüzde çok zorlu Fransa maçı var. Arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergilemeye devam edeceğiz. Kimse başka bir şey düşünmüyor” dedi.









‘Şampiyonluk istiyorum’

Attila Szalai, “Açıkçası Fenerbahçe ’de çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamak istiyorum. Eğer transferle ilgili bir gelişme olacaksa da bunu turnuvadan sonra düşüneceğim. Şu anda kafamda bu konuyla ilgili hiçbir şey yok” diye konuştu. Sarı Lacivertliler’in hedefi, Macar savunmacıyı takımda tutmak. Ancak 20 milyon Euro civarında bir teklif gelirse, yönetim Szalai’nin satılmasını düşünebilir.

Yusuf Dursun





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