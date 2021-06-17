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Fenerbahçe haberi: Attila Szalai transferin gözdesi

Atletico Madrid’in gözlemcileri takibe aldıkları Macar yıldızı, Portekiz maçında canlı izledi, çok beğendi. Ronaldo, Bruno Fernandes gibi yıldızlara karşı başarıyla mücadele eden Szalai takımı kaybetmesine rağmen sahanın en iyilerinden biri oldu.

17 Haziran 2021, Perşembe 09:02 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe haberi: Attila Szalai transferin gözdesi

Sevilla, West Ham ve Leicester’ın ilgilendiği Attila Szalai son olarak Atletico Madrid’in radarına girmişti. İspanya şampiyonu, 23 yaşındaki stoper için EURO 2020’ye yolladığı gözlemcilerini Macaristan’ın maçlarını takip etmek için görevlendirdi. Szalai dev turnuvada ilk kez Portekiz maçında sahneye çıktı. İspanyol yetkililer, mücadeleyi stattan izledi. Macar futbolcu, Ronaldo, Fernandes, Bernardo Silva, Jota gibi dünyaca ünlü yıldızlara karşı mücadele etti. Macaristan karşılaşmayı 3-0 kaybetse de Fenerbahçe ’nin stoperi sahanın en iyilerinden biri oldu.


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Kapıyı çalacaklar

90 dakika boyunca görev yapan Szalai 66 kez topla buluştu, yüzde 77.8 pas isabeti yakaladı, 10 sahipsiz top ve 2 ikili mücadele kazandı. Atletico’nun gözlemcileri, başarılı oyuncuya tam not verdi. İspanyol ekibinin yetkilileri, yıldız futbolcuyu Almanya ve Fransa ile oynanacak maçlarda da mercek altına alıp detaylı bir rapor hazırlayacak. Eğer Szalai o karşılaşmalarda da beğeni kazanırsa, Atletico, EURO 2020 sonrasında iyi bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.


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