Fenerbahçe haberi... Attila Szalai fırtınası

Attila Szalai... Genç savunmacı, Sarı-Lacivertli kulübe devre arasında Limassol takımından katıldı. Sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans ile alkış toplayan Macar futbolcu, takımının savunmada adeta bel kemiği oldu. Szalai, bu oyunuyla da EURO 2020'de Macaristan formasını giymeye hak kazandı. Macarfutbolcu, milli takımı ile çıktığı ilk maçta Portekiz'e son dakikalarda yediği gollerle 3-0 mağlup olurken, elinden geleni yaptı ancak yaşayan efsane Cristiano Ronaldo'ya, 'Dur' diyemedi. 23 yaşındaki futbolcu, önceki gün ise son Dünya Şampiyonu Fransa karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Son maça kaldılar

Budapeşte'de oynanan maçta; Mbappe, Benzema, Griezmann, Dembele, Giroud, Pogba ve Kante gibi tehlikeli futbolcuları adeta tek başına durdurdu. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Macaristan, Avrupa Şampiyonası'nda ilk puanını aldı. Almanya'nın da yer aldığı ölüm grubunda Macaristan, üst tura çıkma umutlarını son maça taşırken, Szalai ise değerini katladı.

MİNİ YORUM - SERKAN AKCAN "KORKUSUZ SZALAI"

Macaristan ölüm grubunun en zayıf halkası gibi görünse de Fransa’dan aldıkları 1 puan ve gösterdikleri direnç dikkat çekiciydi. Üçlü savunmanın sol stoperi olarak oynayan Attila Szalai’nin iki maçlık performansı ise tatmin ediciydi. Genç ve dinamik bir stoper olan Szalai’nin dikine oyuna katkısı en az savunmacılığı kadar iyi. Şanssızlığı Portekiz ve Fransa gibi turnuvanın en iyilerine karşı oynuyor oluşuydu. Sahanın her alanında üstün olan rakibe karşı top kaybı sayıları biraz yükseldi. Sol ayağıyla derinlemesine attığı pasların sayısını artırdığı zaman gelişimini hızlandırabilir. Genç yaşına rağmen cesur, baskıda dağılmayan bir görüntü veriyor. Fransa’dan aldıkları 1 puan önemli, son maçı Almanlar'a karşı oynayacaklar. Szalai’nin korkusuzluğu en büyük avantajı.