Berke Özer, 2018'de transfer olduğu Fenerbahçe ’de fazla şans bulamadı. Ancak 21 yaşındaki kaleci, 2 sezon kiralık olarak formasını giydiği Belçika ekibi Westerlo’daki performansıyla göz doldurdu. Yeni sezonda Sarı Lacivertliler’e dönmeye hazırlanan başarılı file bekçisi için eski taliplisi Atletico Madrid yeniden harekete geçti. La Liga şampiyonu, 2019’da Berke için girişimde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Atletico Madrid, bu kez daha iyi bir teklifle Fenerbahçe’nin kapısını çalmayı planlıyor. Sarı Lacivertliler’in stoperi Attila Szalai’yi de yakından takip eden Kırmızı-Beyazlılar, Sarı Lacivertliler’e çifte teklif yapabilir. Madrid ekibinin yetkilileri, Berke’yi Jan Oblak’ın veliahtı olabilecek potansiyelde görüyor. Geçen sezon transfer edilen Hırvat kaleci Ivo Gbric’in beklentilerin altında kalması nedeniyle Berke Özer yeniden Atletico’nun hedefi haline geldi.







