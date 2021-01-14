Süper Lig'de savunma hatalarından dolayı puan kayıplarına uğrayan Fenerbahçe transferde önceliği bu bölgeye vermiş durumda. Lemos ve Tisserand transferinden istediği verimi alamayan Sarı Lacivertli ekip Apollon Limassol'de forma giyen Macar savunmacı Atilla Szalai'ye rotasını çevirmişti.

Fenerbahçe 22 yaşındaki futbolcu için resmi teklifi kulübüne iletti. Kıbrıs ekibi de transfer teklini onayladı ve yaptıkları açıklamada “Fenerbahçe şu anda Attila Szalai'yi isteyen tek kulüp, Türklerle görüşmeler devam ediyor.” ifadelerini kullandılar.





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