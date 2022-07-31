Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynadığı maçta yapılan tezahüratların etkisi sürüyor. UEFA, konuya ilişkin bir soruşturma başlatırken Spor Hukuku Uzmanı Anıl Dinçer de Fenerbahçe'nin karşılaşabileceği muhtemel gelişmeleri değerlendirdi.

İşte Spor Hukuku Uzmanı Anıl Dinçer'in UEFA'nın Fenerbahçe'ye açtığı soruşturmaya ilişkin değerlendirmeleri:

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynadığı maçta bazı taraftarların Vladimir Putin'i destekleyen tezahüratları, UEFA karşısında zorlu bir süreçle karşı karşıya kalma ihtimalini doğurabilir. Bunun nedeni ise Avrupa basınında artan baskı neticesinde UEFA’nın hem baskı hem de politik nedenler ile ciddi ceza verebilme ihtimali. UEFA Etik Komitesi ve Disiplin Kurulu'nun eylemi nasıl tanımlayacağı buradaki en önemli nokta. Benim için ilgili eylemin karşılığı; UEFA Disiplin Talimatı'nın 16. Maddesi'nin 2. Fıkrası'nın e bendinde açıkça yazıyor. Spor faaliyetiyle bağdaşmayan ve provokatif mesajlar ile birlikte temelini politik ve ideolojik ifadeler içeren her türlü söylem cezalandırılır.

Sessiz kalmışlardı

Tahmin etmesi zor olmakla birlikte, UEFA’nın bu söylemi 14. Madde kapsamında ırkçılık ve ayrımcılık olarak niteleyerek Fenerbahçe’ye fahiş ceza vermesi de doğru olmaz. Anılan tezahürat yalnızca bir devlet başkanının adını içermekle birlikte hiçbir şekilde ayrımcılık ve ırkçılık içeren bir ifade içermemekte. Ancak, UEFA politik ve medya etkisiyle bunu bu kapsama sokabilir. Beklentim; büyük bir olasılıkla bir para cezası verilmesi ya da para cezasının yanında maksimum birkaç saha kapama cezası ile olayın neticelendirilmesi. Burada Fenerbahçe’nin iddia etmesi gereken; çok daha vahim olaylarda UEFA’nın sessiz kalması veya olayların basit para cezalarıyla geçiştirilmesi.

İşte geçmiş örnekler

4 Kasım 2015'te Nou Camp’ta Barcelona ile BATE Borisov maçında bağımsızlığı desteklemek için birçok Katalan bayrağı açıldı. Tamamı politik mesaj içeren eylem neticesinde Barcelona 30 bin Euro ile cezalandırıldı. 26 Kasım 2013’te Celtic ile Milan arasındaki maçta taraftarlar terörist olarak nitelendirilen IRA grubunun bir üyesine atfen bir pankart açtı ve Celtic'e 50 bin Euro para cezası kesildi. Fenerbahçe’nin tüm buna benzer destekleyici örnekleri kullanması, çifte standarda neden olabilecek bir kararın önüne geçmesi önemli. Elbette gözlemci raporunun içeriği de cezanın ağırlığında aktif rol oynayacaktır. Para cezası harici bir ceza halinde Fenerbahçe'nin hakkını mutlaka, CAS’ta arayacağını düşünüyorum.