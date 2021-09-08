Gaziantepspor'a attığı son dakika golüyle Fenerbahçe taraftarının hafızasına kazanan Andre Santos, Sabah TV'den Cansel Kemiksiz'e konuştu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Andre Santos, Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a Alex de Souza'dan Baroni'ye birçok konu hakkında anılarını paylaştı.

'Gaziantep'e karşı attığım gol...'

Fenerbahçe'de oynadığın döneme ait unutamadığın anlarından bahseden Brezilyalı, ''Çok fazla var çünkü skora katkım çok yüksekti. İlk senemde on üç gol attım ama benim için en iyi an son dakikada Gaziantep'e karşı attığım gol oldu çünkü bize şampiyonluğu getirdi. Taraftarın ve ortamın enerjisi inanılmazdı.'' dedi.

Aykut Kocaman'ın hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Santos, Fenerbahçe dönemindeki en iyi arkadaşının Baroni olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

'Aykut Kocaman benim hayatımda çok önemli bir yere sahip'

''Bazen konuşuyoruz çünkü onu çok uzun zaman önce tanıdım ve desteklemeye de devam ediyorum. Aykut Kocaman benim hayatımda çok önemli bir yere sahip.''

'Baroni inanılmaz bir karaktere sahip'

''Cristian Baroni. O benim için arkadaştan da öte kardeşim gibi. Ben Türkiye'ye geldiğimde o da benimle geldi ve bu inanılmaz bir tarihi andı. Biz onunla Corinthians'ta beraber oynadık ve ben buraya transfer olduğumda o da benimle aynı gün buraya geldi. O hep güler yüzlü bir insan değil ama inanılmaz bir karaktere sahip. Onu da ailesini de çok seviyorum ve hala iletişim halindeyim. Daha iki ay önce Brezilya'da onun evine ziyarete gittim ve orada sık sık görüşmeye de devam ediyoruz.'' diye konuştu.

'Alex muhteşem!'

Alex De Souza'nın bir efsane olduğunun altını çizen tecrübeli futbol adamı, ''Alex muhteşem. Onunla ilgili söyleyebileceğim çok fazla şey var çünkü o bir efsane! Alex Fenerbahçe'de beş-altı seneden fazla kaldı ve her zaman en üst seviyedeydi. Benim için beraber oynadığım en iyi oyunculardan biri oldu.'' dedi ve ekledi:

'Alex iki ya da üç sene içerisinde Türkiye'ye tekrar gelebilir'

''Belki de en önemli tecrübelerinden biri olmuştur Alex ile birlikte oynamak. Türkiye'ye gelmeden iki hafta önce konuştuk en son. Alex Brezilya'da Sao Paulo'da antrenörlük yapıyor o yüzden çok mutlu. Onunla karşılıklı çok güzel bir enerji tutturduk o yüzden onu takip etmeye devam ediyorum. Bence Alex iki ya da üç sene içerisinde Türkiye'ye tekrar gelebilir!''

Andre Santos, Aziz Yıldırım ile unutamadığın anıların var mı? sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

''Evet benim için Aziz Yıldırım Türkiye'deki gelmiş geçmiş en iyi başkandır. Fenerbahçe'de oynadığım dönemde bize çok yardım etti ve onunla çok güzel bir iletişim kurdum. Ona dair çok fazla anım var ama konuşma tarzını hiç unutmuyorum. Çok iyi kalpliydi ve benim için önemli olan da buydu ama biraz sert konuşabiliyordu. Fakat bu da bulunduğu konumdan dolayı çok normaldi çünkü Aziz Yıldırım Türkiye'de en çok tanınan kulübün başkanıydı. Ben onu ne zaman arasam, bir şeye ihtiyacım olsa, bir şeyler konuşmak istesem bana hep el uzattı ve bunun için ona buradan da çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'de oynarken de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Aziz Yıldırım'ın Sivas maçında orta sahadan attığım golden sonra bana gösterdiği tepkiyi hiç unutmuyorum.''