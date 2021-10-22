Fenerbahçe 'nin Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralık olarak gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh transfer olmak istediği takım hakkında konuştu.

Allahyar'ın gözü İspanya ve İngiltere'de

Geride bıraktığımız dönemlerde Ukrayna basınında bir röportaj veren Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Zorya'da kalmak istediğini ifade etmişti. Futbolcu, kendisine gelen bir transfer sorusuna ise dikkat çekici bir yanıt verdi.

Simeone ve Old Trafford yanıtı

Allahyar, "Hangi teknik adamla çalışmak istersin?" sorusuna, Atletico Madrid'i çalıştıran Diego Simeone cevabını verdi. Allahyar, ayrıca Manchester United'ın stadı Old Trafford'da maça çıkmanın hayalini kurduğunu da dile getirdi.

"İran'ın düşmanı yok"

İranlı futbolcu ülkesiyle ilgili bir soru hakkında da dikkati çeken bir açıklama yaptı. İran'ın futboldaki ana düşmanının kim olduğu sorusuna Allahyar, "İran'ın herhangi bir düşmanı yok. Ama rekabet açısından en önemli rakibimiz Suudi Arabistan" yanıtını verdi.

Allahyar'ın bu sezonki performansı

20 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon Zorya Luhansk takımında toplam 14 maçta 909 dakika süre aldı ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Allahyar geçen sezon da 26 maçta 6 gol 3 asist üretmişti.

Fenerbahçe için 3.5 milyon Euro kazanma imkânı var

Bu arada Allahyar'ın Zorya ile olan sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Futbolcunun sözleşmesinde 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Eğer Zorya Luhansk, adı transferde Shakhtar Donetsk ile de anılan futbolcuyu isterse bu tutarı Fenerbahçe'ye ödemek zorunda.

Kaynak: Ajansspor