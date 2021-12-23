Fenerbahçe 'de Beşiktaş beraberliği sonrası Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Yeni bir teknik direktör gelene kadar takım geçici olarak antrenör Zeki Murat Göle'ye emanet edildi. Kaptan Mesut Özil, önceki günkü antrenmanda Göle'ye her konuda yardımcı olmaya çalışmıştı. Dün Karagümrük maçının 11'i belirlenirken, 42 yaşındaki antrenöre bir destek de başkan Ali Koç'tan geldi! Başkan Koç'un, Pereira'nın kulübeye mahkum ettiği Dimitris Pelkas'ın 11'de başlamasını özellikle istediği kaydedildi. Koç'un ayrıca topa sahip olup, pas oyununu sahaya yansıtacak isimlere görev verilmesi şeklinde görüş bildirdiği öğrenildi. Ali Koç'un, belirlenen ilk 11'i gördükten sonra da, "Fenerbahçe işte böyle oynar" yorumunu yaptığı belirtildi.





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Sonuç hüsran oldu

Pereira sonrası ilk maç olan Karagümrük karşılaşmasında sistem ve kadroda büyük değişiklikler yaşandı. 3-4-2-1'den 4-2-3-1'e geçiş yapan Sarı-Lacivertliler'de son dönemde şans bulamayan Pelkas ve Sosa formaya kavuştu. Ayrıca Enner Valencia da sakatlığı sonrası ilk kez 11'de görev yaptı. Pereira, orta sahanın ortasında Gustavo yadaCrespo'dan birini mutlaka oynatırken, dün bu bölgede Sosa ile Mert Hakan formayı giydi. Mesut, uzun bir aradan sonra ilk kez asıl rolünü üstlendi, serbest 10 numara olarak hücum hattını organize etti. Ancak Fenerbahçe, 37. dakikadan itibaren 9 kişi oynayan Karagümrük'ü yenemeyerek büyük bir hüsran yaşattı.

Çağrı Davran







