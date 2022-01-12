Fenerbahçe , Vitor Pereira’nın ardından boşalan teknik direktör koltuğuna eski hocası İsmail Kartal’ı getirdi. 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli ekiple 74 puan toplayarak ligi ikinci sırada bitiren Kartal, bu sezon sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında kalacak. Vitor Pereira 2015 yılında İsmail Kartal'ın yerine göreve gelirken, Kartal bu kez Portekizli çalıştırıcının ardından takımın başına geldi.

Fenerbahçe’de teknik adam belirsizliği sona erdi. 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın teknik direktörlüğünü yapan ve 34 maçta topladığı 74 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan Kartal’la yollar ayrılmış ve yerine Vitor Pereira getirilmişti. İsmail Kartal bu kez Pereira’nın ardından göreve gelirken, sezon sonuna kadar Fenerbahçe’nin başında kalacak.

Bu haberin ardından Sarı Lacivertliler'in unutulmaz futbolcularından biri olan Alex de Souza, İsmail Kartal'a sosyal medya üzerinden başarı dileğinde bulundu.

Brezilyalı mesajında, "Başarılar İsmail hoca" ifadelerine yer verdi.