Fenerbahçe ’de peş peşe yaşanan sakatlıklar, taktiği ve 11’i sürekli değiştiren Jorge Jesus’un hamle şansını azalttı. Portekizli teknik adam, son iki maç olan AEK Larnaka ve Karagümrük mücadelelerinde 4’lü savunmayı tercih etti. Jesus’un Luan’ın sakatlığı ve Szalai’nin yorgunluğu nedeniyle bugün de aynı sistemle takımını sahaya sürmesi bekleniyor. Taktik değişmeyecek gibi görünüyor ancak eksiklere rağmen Portekizli hoca bu akşam yine 11’de rotasyona gitmeye hazırlanıyor. Mide enfeksiyonu nedeniyle Karagümrük maçının kadrosundan son anda çıkartılan Ferdi Kadıoğlu tamamen iyileşti. Başarılı oyuncunun bugün formasına kavuşması bekleniyor. Ayrıca Serdar Aziz, Ezgjan Alioski ve Diego Rossi’nin de ilk 11’e dönmesi muhtemel.





Zajc, İstanbul’da kaldı

Sarı-Lacivertliler’de Luan Peres, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King’in sakatlıkları devam ediyor. Serdar Dursun ise Avrupa Ligi kadrosunda yer almadığı için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne giden kafilede yer almadı. Bu eksiklere eklenen son isim ise Miha Zajc oldu. Jesus’un, “Benim tercihim nedeniyle oynamıyor” dediği Sloven orta saha oyuncusunun adale ağrısı nedeniyle İstanbul’da bırakıldığı kaydedildi.





Hazırlıklar tamamlandı

Sarı-Lacivertliler, Avrupa Ligi B Grubu’nda AEK Larnaka ile deplasmanda oynayacağı maçon son provasını Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdi. İdmana sakatlıkları bulunan Luan, Mert Hakan, Arao, Zajc ve soğuk algınlığı geçiren Batshuayi katılmadı. King ise kendisi için hazırlanan özel programı uyguladı. Jesus, dünkü idmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptırdı. Fenerbahçe, saat 16.00’da özel uçakla Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitti.





Batshuayi’de karar bugün verilecek

Portekizli teknik adam, Karagümrük maçında hat-trik yapan Enner Valencia’yı bugün kulübeye çekerek dinlendirmeyi planlıyordu. Ekvadorlu yıldızın yerine de son maçta galibiyet golünü atan, geçen hafta da AEK Larnaka karşısında fileleri sarsan Michy Batshuayi’nin oynaması bekleniyordu. Ancak Batshuayi, soğuk algınlığı nedeniyle dünkü antrenmana katılmadı. Belçikalı oyuncunun hastalığı ciddi olmadığı için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne götürüldü. Golcü oyuncunun bu akşam sahaya 11’de çıkıp çıkmayacağına, maç saatinde karar verilecek. Batshuayi, Sarı-Lacivertli formayla 6 mücadelede sadece 201 dakika sahada kalmasına rağmen 5 isabetli şutta 3 kez ağları havalandırdı. 29 yaşındaki forvet, oynadığı her 67 dakikada 1 gol sevinci yaşadı.





Jesus’tan Altay'a güvenoyu

Altay Bayındır, takımının aksine bu sezona istediği gibi başlayamadı. Son Karagümrük maçında yaptığı hatalar ve yediği goller, Milli kalecinin adeta dibe vurmasına neden oldu. Maçın ardından takım arkadaşları, kaptan Altay’a moral vermişti. Jorge Jesus’un da idmanda 24 yaşındaki file bekçisiyle özel bir görüşme yaparak, çok kaliteli bir kaleci olduğunu, sonuna kadar öğrencisine güvendiğini dile getirdiği öğrenildi.

Avrupa’da 250. maç

Fenerbahçe, bu akşam AEK Larnaka deplasmanında tarihindeki 250. Avrupa Kupası mücadelesine çıkacak. Sarı-Lacivertliler, unutulmaz zaferler yaşadığı Avrupa arenasında şu ana kadar 92 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz, rakipleriyle 54 mücadelede berabere kalırken, 103 de yenilgi aldı. Fenerbahçe, rakip fileleri 318 defa havalandırdı. 249 Avrupa Kupası maçında toplamda 361 gol yedik.





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AEK Larnaka’da önemli eksikler

Kadro kalitesi anlamında B Grubu’nun en zayıf ekibi olarak gösterilen Rum temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde önemli eksikler var. Hücumdaki en etkili silahlardan biri olan Macar kanat oyuncusu Adam Gyurcso’nun sakatlığı devam ediyor. İspanyol sağ bek İsmael Casas, Portekizli tecrübeli orta saha oyuncusu Bruno Gama ve Ganalı golcü Ernest Asante’nin de bu akşam Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecekleri belirtildi.

Dinamo Kiev siftah peşinde

Savaş nedeniyle yıldızlarını kaybeden Mavi- Beyazlılar, B Grubu’na 1. torbadan girmesine rağmen ilk 3 maçta sonunda sıfır çekti. Luce’nin öğrencileri için Avrupa’da en azından Konferans Ligi’ne kalıp yola devam etmek adına bu akşam Rennes’i yenmek şart. Fransız ekibi, Fenerbahçe ile aynı puanı paylaşıyor. Dinamo Kiev’in bu akşam Rennes’e çelme takması, temsilcimizin grup liderliğinde avantaj yakalaması anlamına gelecek. Saat 19.45’te başlayacak maçı Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük yönetecek ve mücadele Polonya’nın Krakow şehrinde oynanacak.