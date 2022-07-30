Son dakika... Dakikalar önce Marsilya'dan Luan Peres'i transfer ettiğini açıklayan Fenerbahçe şimdi de Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüp televizyonuna konuşan Sambacı, "Fenerbahçe, Brezilya'da çok tanınan bir kulüp. Küçüklüğümden beri Fenerbahçe'de oynamak hayalimdi" dedi.

Kanarya'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Gustavo Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz."

Sarı-Lacivertliler işte bu videoyla transferi duyurdu:











