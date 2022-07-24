Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kim Min-Jae'nin artık Napoli ile resmi sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılırken, Sarı-Lacivertliler'in kasasına da 18-20 milyon Euro bandında bir rakam girecek.

Güney Koreli oyuncunun boşluğunu doldurmak isteyen Kanarya, Flamengo'nun Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'yi listesine almıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan ve bizzat istediği 29 yaşındaki oyuncu için Kırmızı-Siyahlılar'la yaklaşık 3 milyon Euro'ya anlaşmaya varılmıştı.

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Sambacı'yla da yapılan kısa görüşmeden olumlu yanıt alındı. Henrique, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirtti ve bu durumu kulübüne de iletti.

Bu gelişmeler üzerine Kanarya, Gustavo Henrique'yi son detayları görüşmek için İstanbul'a çağırdı.

FANATİK ÖZEL / Yusuf Dursun