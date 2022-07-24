Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi, İstanbul'a davet etti! Anlaşma tamam...
Kim Min-Jae'nin boşluğu doluyor... Güney Koreli oyuncunun artık Napoli'ye imza atması beklenirken, Fenerbahçe'de, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Gustavo Henrique'nin transferi için büyük mesafe katetti. Hem Flamengo hem de Brezilyalı stoperle anlaşan Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncuyu, İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Kim Min-Jae'nin artık Napoli ile resmi sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılırken, Sarı-Lacivertliler'in kasasına da 18-20 milyon Euro bandında bir rakam girecek.
Güney Koreli oyuncunun boşluğunu doldurmak isteyen Kanarya, Flamengo'nun Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique'yi listesine almıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan ve bizzat istediği 29 yaşındaki oyuncu için Kırmızı-Siyahlılar'la yaklaşık 3 milyon Euro'ya anlaşmaya varılmıştı.
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Sambacı'yla da yapılan kısa görüşmeden olumlu yanıt alındı. Henrique, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini belirtti ve bu durumu kulübüne de iletti.
Bu gelişmeler üzerine Kanarya, Gustavo Henrique'yi son detayları görüşmek için İstanbul'a çağırdı.
FANATİK ÖZEL / Yusuf Dursun