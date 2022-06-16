Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe , yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerimizde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçla devam etti. Günün ikinci antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını 17 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



