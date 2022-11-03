Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Sarı Lacivertliler 2-1 kazanmıştı. Gruplarda oynanacak son müsabakalar öncesinde 11 puanla Rennes'in +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, grubunu zirvede bitirmek için Ukrayna temsilcisi karşısında galibiyet aradı. Gruptaki diğer maçta Rennes, AEK Larnaca'yı ağırladı.

İkinci sarıdan kızardı!

Temsilcimiz; 23'te Arda Güler'le 1-0 öne geçti. 17 yaşındaki yıldız, Avrupa arenasındaki ilk golünü attı. 45+2'de ise sahneye Willian Arao çıktı. Arda bu kez asisti yaptı, Sambacı kafayı vurdu, Kanarya soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar buldu. 68'de Kiev'de Illia Zabarnyi ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak mücadelenin kalan dakikalarından başka gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazandı.

Grup lideri Kanarya

Grubun diğer maçında Rennes kendi sahasında AEK Larnaca'yla sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Sarı-Lacivertliler B Grubu'nu 14 puanla lider, Rennes 12 puanla ikinci tamamladı. Temsilcimiz direkt Son 16 Turu'na kalırken, Rennes play-off oynayacak. AEK 5 puanla üçüncü olup Konferans Ligi bileti alırken, Kiev ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Başakşehir ve Sivas da zirvede...

Bilindiği üzere UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor da gruplarını lider tamamlamıştı. Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde 3. olup, Konferans Ligi'nin yolunu tutmuştu.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Duje Strukan ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

5' Arda sağ kanattan içeri ortaladı, Szalai ceza alanında iyi yükselip kafayı vurdu, aut.

10' Osayi Samuel ters dokundu, top bir anda penaltı noktasının az gerisinde Vanat'ta kaldı. Vanat'ın şutu çerçeveyi bulmadı. Tehlikeli ataktı...

GOL!

23' Crespo içeri ortaladı, Valencia ile Buschan çıktı topa, Buschan uzaklaştırdı, seken topa ceza yayı üzerinden Arda vurdu, top boş kaleye gitti, ağları sarstı. Fenerbahçe 1-0 önde. Bu gol Arda'nın da Avrupa'daki ilk golü oluyor...

YAN AĞLARDA!

34' Altay'ın uzun topunda savunma kaleciye dönmek istedi, araya Valencia girdi ve kaleci Buschan'ı geçti ancak açı daraldı, şutu yan ağlarda kaldı.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

GOL!

45+2' Arda Güler sol kanattan korneri kullandı, Arao ön direğe koşu yapıp arka direğe kafayı vurdu ve skoru 2-0 yaptı. Arda 1 gol, 1 asistle yıldızlaşıyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

TEHLİKELİ GELDİLER!

52' Zabarnyi'nin ara pasında bir anda Altay'la karşı karşıya kalan Vanat, milli kaleciyi geçti ancak dar açıdan şutu auta çıktı.

ÇOK NET KAÇTI!

60' Arao derin oynadı, Valencia kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak şutunu Buschan ayaklarıyla çıkardı.

KIRMIZI KART!

68' Zabarnyi, Ferdi'yi arkadan müdahale edip düşürdü. Hakem Duje Strukan, Zabarny'e ikinci sarısını gösterdi ve kırmızı kartla oyundan attı. Dinamo Kiev artık 10 kişi!

70' Frikiği Lincoln Henrique kullandı. Brezilyalı yıldızın harika şutunu kaleci Buschan aynı güzellikte kornere çeldi.

90' Mücadelenin sonuna +4 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi. Fenerbahçe B Grubu'nu lider tamamlıyor!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe 11'ler:

Dinamo Kiev: Buschan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Arda Güler, Valencia, Henrique, Batshuayi.