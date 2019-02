Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor’u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig’deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe’yi evinde 1-0 yenmişti.

Peki, Fenerbahçe - Göztepe maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Fenerbahçe - Göztepe ilk 11'ler...

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado

Fenerbahçe'nin yedekleri: Berke, Serdar Aziz, Abdulcebrail, Jailson, Eljif Elmas, Tolgay Arslan, Alper, Valbuena, Moses, Slimani

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome

Hasan Ali Kaldırım ve Skrtel cezalı

Fenerbahçe’de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak. Fenerbahçe’de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe ile Göztepe 50. randevuda

Fenerbahçe ile Göztepe, yapacakları maçla Süper Lig’de 50. kez birbirlerine rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22’sini Fenerbahçe, 8’ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe’nin, Göztepe’ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir’de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İstanbul’daki maçlar

İki ekip, ligde İstanbul’da 24. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe’nin galibiyetlerde 14-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul’da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 47, Göztepe ise 15 gol attı. Göztepe, İstanbul’da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000’de de 3-2’lik sonuçlarla elde etti. Fenerbahçe, İstanbul’daki 23 maçın 12’sinde Göztepe’den gol yemedi, sadece 5’inde gol yollarında suskun kaldı. Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul’da oynanması gereken maç Bursa’da yapıldı ve golsüz sona erdi. Geçen sezon İstanbul’daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 49 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul’da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

Göztepe deplasmanda gülemiyor

Fenerbahçe karşısına mutlak puan ya da puanlar için çıkacak Göztepe bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçlar elde edemedi. Dış sahada oynadığı 10 maçın sadece 2'sini kazanan sarı-kırmızılılar 8 mağlubiyet alıp, Akhisarspor'la birlikte en kötü deplasman karnesine sahip iki ekipten biri oldu. Gurbette Trabzonspor'u 2-1, Kayseri'de ise Ankaragücü'nü 3-0 yenen Göztepe, Galatasaray, Alanyaspor, Akhisarspor ve Antalyaspor'a 1-0, Kasımpaşa'ya 3-1, BŞB Erzurumspor'a 2-1, Sivasspor'a 2-0, Yeni Malatyaspor'a da 3-2 yenildi.

Bu sezon gol yollarında genel olarak büyük sıkıntı yaşayan Göztepe, deplasmanlarda sadece 9 kez fileleri sarstı. Kalesinde ise 15 gol gören İzmir ekibi eksi 6 averajla yer aldı. Fenerbahçe ise geçen hafta evinde ligin flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenip moral buldu. Göz-Göz'de kritik randevu öncesi sakat ve cezalı oyuncu sayısı bir hayli fazla. Sarı-kırmızılılarda Galatasaray maçında toplam 4. sarı kartını gören orta saha Poko'yla birlikte sakatlıkları bulunan sağ bek Gassama, sol bek Traore ve golcü Ghilas Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Tedavileri süren orta saha Ngando ile sol bek Berkan'ın ise durumları maç saati netlik kazanacak.