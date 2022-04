Son 4 lig maçını kazanan, derbi zaferinin moraliyle sahaya çıkacak olan Fenerbahçe 'de İrfan Can Kahveci dışında eksik yok. Mesut Özil'in kadro dışı olması ve İrfan Can'ın cezası sonrası 4 isim ilk 11'e göz kırptı... Ferdi Kadıoğlu sol bekten öne kaydırılıp geride Filip Novak ya da Attila Szalai başlayabilir. Ferdi sol bekte kalıp ön tarafa Dimitris Pelkas ya da Arda Güler takviyesi yapılabilir. TD İsmail Kartal hem stoper ikilisini (Serdar Aziz & Min-jae Kim) hem de orta alan ikilisini (Miha Zajc & Miguel Crespo) bozmayacaktır. Hatta en ilerideki Serdar Dursun ve "Zajc & Crespo" ikilisinin yanındaki Mert Hakan Yandaş da değişmeyecektir. Kartal'ın başarısının sırrı, ideal 11'i bulup üzerine gitmek oldu. İlk 11'de ya da sistemde radikal değişiklikler beklememek lazım...

FENERBAHÇE - GÖZTEPE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

5 maç üst üste kaybeden Nestor El Maestro'yu gönderip takımın başına Stjepan Tomas'ı getiren Göztepe, Hırvat teknik adamla da istediğini bulamadı ve arka arkaya 4 maç daha kaybetti. 32 hafta sonunda 27 puanla 19. sırada yer alıyorlar ve Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka çareleri yok! Olası yenilgi, Yeni Malatyaspor sonrası ligden düşen ikinci takım olarak Göztepe'yi manşetlere taşır... Cherif Ndiaye ve Obinna Nwobodo gibi takımın iki önemli ismi satıldı. As kaleci İrfan Can Eğribayat 2 maçtır kadro dışı; savunmadan Wilker Angel ve Atınç Nukan da sakat. Obinna sonrası orta alanda Soner Aydoğdu ve David Tijanic ön planda olacak. Ndiaye'nin gidişiyle gol yükünü Franco Di Santo ve Adis Jahovic çekecek. El Maestro'nun 3'lü savunmasını kenara bırakıp 4'lü ile oynayan Tomas'ın en güvendiği isimlerden biri de şüphesiz, kaptan Halil Akbunar...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 4 lig maçının tamamı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Göztepe'nin deplasmanda oynadığı son 8 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti. (8 maç - 29 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %50'lik kesim son haftalarından formda takımı Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3 puana uzanan taraf olacağını düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TERCİHİ

Derbi maçta Galatasaray 'ı yenip Konyaspor 'un Çaykur Rizespor'a kaybetmesiyle ikincilik koltuğuna yerleşen Fenerbahçe'de moraller yerinde... Göztepe ise ligdeki son 9 maçını kaybetti ve hızla alt lige doğru gidiyor. Kaleci İrfan Can kadro dışı bırakıldı, Cherif ve Obinna satıldı; Atınç ve Halil sezon sonu büyük ihtimalle takımdan ayrılacak... Fenerbahçe cephesinde İsmail Kartal'ın 11'i iyice oturdu, son 8 maçta 22 puan toplandı ancak sarı-lacivertli takım belki de sezonun en kritik maçına çıkıyor... Mesut gözden düşmüş, İrfan Can Kahveci cezalı iken Arda Güler ilk 11 başlar mı? Konya deplasmanı hariç tüm dış saha maçlarında gol bulan Göztepe ligde kalma adına son şanslarından birini nasıl kullanır? Fenerbahçe bu sezon iç sahada 16 maça çıkıp 9 kez kazanabildi ve bu 9 galibiyetin sadece 5'inde "en az 2 farklı" kazandı. Arda büyük potansiyel/yetenek olsa da İrfan Can ile oturan oyunu izleyemeyecek olmamız ve Göztepe'nin son çırpınışlarından birini yapacak olması nedeniyle ben 16 maçın 11'inde kazandıran tercihe yönleniyorum.