Galatasaray yenilgisini Fatih Karagümrük galibiyetiyle telafi eden Fenerbahçe, önemli isimlerini "evde" bırakan Göztepe'yi Kadıköy'de ağırlarken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Derbi mağlubiyeti ve kupa yenilgisi sonrası Fatih Karagümrük karşısında kazanıp zirve yarışında yer almaya devam eden Fenerbahçe'de Mauricio Lemos cezalı. Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci de bireysel çalışmalarına devam ediyor, henüz hazır değiller. Dimitris Pelkas döndü ancak ilk 11'de olması beklenmiyor. TD Erol Bulut son maçlardaki kadroyu değiştirmeyecektir. Tisserand yedekte bekler, savunmada Serdar Aziz ve Szalai devam eder. Önlerinde de Ozan Tufan ve Sosa... Aksiyon merkezi Mesut Özil olur. Bir kanatta Samuel-Osayi, diğer kanatta Thiam izleriz. Forvette de Valencia değişmez çünkü Valencia, Mesut'un geriye dönüşlerinde ona çok destek oluyor.

Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk 4 maçtan sadece 1 puan çıkartan Göztepe ise, geçtiğimiz hafta Başakşehir'i yenerek morallendi ancak 3 önemli ismi İzmir'de bıraktı! Orta sahaya getirdiği kalite tartışmasız herkesin takdirini kazanan Peter Zulj, sağ bek Lamine Gassama ve sol bek Berkan Emir sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek; deplasman kafilesinde yer almadılar. Sağ bekte Murat Paluli'yi, sol bekte ise Dzenan Burekovic'i izleyeceğiz. Zulj yerine orta alanda da muhtemelen Anderson Esiti oynar ve takımın savunma gücü daha yüksek olur. TD Ünal Karaman, Başakşehir karşısında Adis Jahovic'i merkezde, Cherif Ndiaye'yi ise sol kanatta oynatmıştı. Zlatko Tripic kenarda beklemişti. Benzer bir deneme görürsek şaşırmayalım.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin ligdeki son 6 maçının tamamı "3.5 ALT" bitti.

- Göztepe'nin Ünal Karaman'la çıktığı 5 lig maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Göztepe, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 23 maçın 19'unu kaybetti! (1 galibiyet - 3 beraberlik)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %78'lik kesim Galatasaray'ın kazandığı haftada sarı-lacivertli ekipten de Kadıköy'de 3 puan bekliyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.