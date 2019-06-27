Fenerbahçe göndermek istiyor, Alper Potuk direniyor!

1.8 milyon Euro maaşı olan Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, yönetimin ‘git’ talebine olumsuz yanıt verdi.

27 Haziran 2019, Perşembe 08:43
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Fenerbahçe göndermek istiyor, Alper Potuk direniyor!

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor. Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı. Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1.8 milyon Euro'luk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

ÇALIMBAY: TEKLİF YAPTIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor" dedi.

Kaynak: Takvim


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