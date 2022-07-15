Fenerbahçe golcü avında!

Lincoln, Bruma ve Emre Mor'un ardından TiagoÇukur, Willian Arao ve Joshua King'i de İstanbul'a getirerek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe 'nin transferdeki şovu bitmeyecek gibi görünüyor. Vakit kaybetmeden golcü takviyesi doğrultusunda girişimleri hızlandıran Sarı-Lacivertliler, Torino ile yollarını ayıran Belotti ile tekrar temasta. İlk etapta 5 milyon Euro yıllık ücret istediği için geri adım atılan İtalyan santrfor, beklediği teklifleri bir türlü alamayınca boşta kaldı. Fenerbahçe bu boşluğu fırsata çevirerek tecrübeli yıldızın maliyetini düşürmeye çalışıyor.

Mutlu son formülü belli

Diğer yandan Sörloth'u Türkiye'ye dönmeye ikna eden Fenerbahçe Yönetimi, Norveçli golcünün kulübü Leipzig'le bonservis konusunu aşmaya çalışıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü, mutlu sona en yakın seçenek olarak öne çıkıyor. Teknik patron Jesus'un çok istediği Gabigol'den de vazgeçmeyen Sarı-Lacivertliler, Brezilya'dan haber bekliyor.

Asıl bomba o olacak

Hedefteki asıl büyük bombalardan biri ise hâlâ Mariano Diaz. Real Madrid'den ayrılması kesinleşen yıldız golcüyle arada sadece 600 bin Euro'luk bir fark kaldı. Pazarlıklar devam edecek. Gündeme gelen son isim Gladbach'tan Alassane Plea. Fransız santrfor konusunda Alman kulübüyle bonservis pazarlığının başladığı öğrenildi.