'Fanatik Gazetesi yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, Fenerbahçe -Giresunspor maçındaki tartışmalı pozisyonları Süper Lig 'in yayıncı kuruluşu beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. Giresunspor'un kazandığı penaltıda Mert Hakan Yandaş'a sarı kart verilmemesinin doğru olduğunu belirten Deniz Çoban, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın harika bir 90 dakika çıkardığını ancak ancak son saniyedeki tercihinin yanlış olduğunu düşündüğünü vurguladı.

Deniz Çoban'ın Fenerbahçe-Giresunspor maçı değerlendirmesi şu şekilde:

'Sarı kart kararı doğru'

''Futbol böyle oynanmaz. Sarı kart kararı net doğru.''

Görüntü: beIN Sports

'Eliyle oynuyor, normal bir elle oynama'

''Net, açık, tartışmasız bir penaltı. Hedefe yapılmış bir orta, arkada bekleyen bir oyuncu var. Topun oraya gitmesini bilerek önlüyorsa o zaman gösterilebilir. O da umut vadeden bir atağa girer ama burada orta yapıyor ve topun nereye, kime gittiği belli değil. Eliyle oynuyor, normal bir elle oynama. İkinci sarı kart verilmemesi doğru karar.''

Görüntü: beIN Sports

'Net bir sarı kart'

''Kim Min-Jae'nin pozisyonu net bir sarı kart. Cüneyt Çakır'ın kararı doğru.''

Görüntü: beIN Sports

'Topun üzerine düşüyor, eliyle topla oynamıyor'

''Maçın son pozisyonunda Cüneyt Çakır iki pozisyonda da yakın. Pelkas'ın ayağına basılmış gibi gözüküyor ama ayağa basılan bir açı göremedik. Oyuncu farkında olmadan topun üzerine düşüyor, eliyle topla oynamıyor. Eli topa temas ediyor bu sadece bir çarpma. Elle oynamadan söz edemeyiz. Fenerbahçeli oyuncu penaltı bekliyor ama takılarak düşüyor. Zeki'nin Pelkas'a penaltıyı gerektirecek bir müdahalesi yok.''

Görüntü: beIN Sports

'Bizden çok daha iyi görüyor'

''Flavio'nun pozisyonunda Cüneyt Çakır o kadar güzel bir yerde ki... Bizden çok daha iyi görüyor. Ayağa basma göremiyorum, var desem Cüneyt Çakır'a haksızlık etmiş olurum. Hakemin devam kararına saygı duyuyorum.''

Görüntü: beIN Sports

'Yönünü orta sahaya dönüyor, topla da ilgilenmiyor'

''Ben şu fikre katılmıyorum: Cüneyt Çakır topun nereye gittiğini görüyor, ondan sonra bitiriyor fikrine asla katılmıyorum. Cüneyt Çakır'ın yönü kaleciye dönük. Maçı bitirmeye karar verdi, ok yaydan çıktı. Düdük ağzında, belki çaldı, belki çalmak üzere. Hiç bakmıyor. Top nereye gidecek, stop edecek mi... Yönünü orta sahaya dönüyor, topla da ilgilenmiyor. Cüneyt Çakır topun Giresunsporlu oyuncuya gittiğini gördü, maçı onun için bitirdi diyen var. Asla beden dilinde böyle bir şey yok. Maçı bitirmeye karar verdiğinde top kalecinin elinde. 1. tespitim bu.''

Görüntü: beIN Sports

'Cüneyt Çakır'a söz edecek değiliz ama...'

''2. tespitim şu: Cüneyt Çakır'ın tecrübesine bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Dünyanın sayılıi ilk 3 hakeminden birisi olarak kabul edilen Cüneyt Çakır'a söz edecek değiliz ama muhtemeldir son dakikada iki pozisyonu üst üste yaşayınca maçın da bittiğini düşünerek bir konsantrasyon kaybı yaşadı. Çünkü maçı bitirmek bir hakem için çok değerlidir. Nerede ve hangi zamanlamayla bitireceği... Çünkü tartışma anında bitirirsiniz bütün herkes üzerinize gelir, çok çirkin bir görüntü olur, yanlış biz zamanlamada bitirirsiniz VAR'ı devre dışı bırakmış olursunuz. O yüzden maçı bitirmek de önemli bir husustur hakem açısından.''

Görüntü: beIN Sports

'Altay, biraz gecikmeli sokuyor topu, işi ağırdan alıyor'

''Çakır, burada onu kaçırıyor. Maç tam 94.00'da bitiyor. Son zamanlarda en çok tartıştığımız konu, uzatmalarda gerçekleşen kayıbın eklenmemesi. Ali Palabıyık, Beşiktaş -Adana Demirspor maçında doğru olanı yaptı. Uzatma dakikalarını ekledi, sonra ilave süre oldu. Sonrasında Adana Demirspor gol kazandı. Bu maçta tam 90.00'da top auta çıkıyor, Giresun kulübesi de isyan ediyor. Altay, biraz gecikmeli sokuyor topu, işi ağırdan alıyor. Doğaldır tabii galibiyeti koruma adına. Son taç atışında Fenerbahçeliler yine ağırdan alıyor, 30 saniye gibi bir sürede top oyuna giriyor. 90 dakikalık süreçte oyun çok duruyor ama çabuk başlıyor. 2 defa ise gecikiyor.''

Görüntü: beIN Sports

'En kötü bu akının sonuçlanmasını beklemeliydi'

''Cüneyt Çakır, 94.00'da maçı bitirmeyi tercih etmek yerine bir nefes almalıydı. En kötü bu akının sonuçlanmasını beklemeliydi. Futbolun burada beklediği tam 94.00'da maçın bitmesi değildi. 94 dakika harika getirdiği maçı bu bitirme şekliyle 10 numara performansına gölge düşürmüş oldu.''

Görüntü: beIN Sports