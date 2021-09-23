Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe , Giresunspor'u ağırlayacak. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Başakşehir’e karşı alan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray 'ın kayıp yaşadığı maratonda Giresunspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. 10 puanı bulunan Kanarya, 1 maç eksiğiyle 7. sırada yer alıyor. 1 puanla 19. sırada bulunan ve henüz ligde galibiyet alamayan Giresunspor ise zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

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Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fenerbahçe-Giresunspor ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Kim Min-Jae, Szalai, Tisserand, Osayi-Samuel, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia

Giresunspor: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate

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Enner Valencia ilk 11'e döndü

Attığı 12 golle Fenerbahçe'nin geçen sezonki en skorer ismi olan Enner Valencia bu sezon ise geride kalan 5 haftada sadece Altay maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Ekvador ile Copa America'da mücadele ettiği için takıma geç katılan 31 yaşındaki oyuncu forma giydiği 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı. 2-0'lık skorlarla kazanılan Antalya ile Altay karşılaşmalarında fileleri havalandıran Valencia, teknik direktör Pereira yeni transfer Mergim Berisha'yı forvette tercih ettiği için son iki karşılaşmada yedek kalmıştı. Berisha beklentileri karşılayamayınca Portekizli teknik adam yeniden Ekvadorlu yıldıza sarıldı. Valencia bugün Giresun önünde Sarı-Lacivertliler'in gol umudu olacak.

Kadıköy'de kayıp yok

Fenerbahçe bugün Giresun ile 13. lig maçına çıkacak. Karadeniz ekibine karşı toplamda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Sarı-Lacivertliler'in sahasında Yeşil-Beyazlı ekibe karşı bariz bir üstünlüğünü bulunuyor. Kanarya ev sahibi olarak çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken 12 gol attı 4 gol yedi.

Vitor Pereira: Kazanmak zorundayız

Sezona iyi başlayıp ilk 3 maçını gol yemeden kazanan Fenerbahçe'nin yükselişi Milli ara sonrası iç sahada öne geçip 1-1 berabere kaldığı Sivas mücadelesinde sona ermişti. Pazar günü de Başakşehir'e deplasmanda 2-0 yenilen Sarı- Lacivertliler'de teknik direktör Vitor Pereira, bugün oynayacakları Giresun maçı öncesinde oyuncularına 3 puan uyarısında bulundu. Puan kayıplarına rağmen takımın ortaya koyduğu kazanma azminden mutlu olduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, "Milli ara, sakatlıklar ve şanssızlıklar gibi hiç bir mazeretin arkasına saklanmayacağız" dedi.

'Kazanmak zorundayız'

Sezon başında gelen kayıplardan dersler çıkarıp hataları en aza indirmeleri gerektiğini sözlerine ekleyen 53 yaşındaki teknik adam yaptığı konuşmada, "Yoğun maç trafiğini kaldıracak kadro yapımız var. Yenilerin uyum sorunu üzerinde yoğunlaştık. Giresunspor maçı hem rakip hem de bizim açımızdan büyük önem kazandı. Günü 3 puanla kapatıp, şampiyonluk hedefine kayıpsız bir şekilde yürümek istiyoruz. Hedeften sapmamak için kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş: İnşallah gülen taraf biz oluruz

44 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan ve 5 maçta 1 beraberlik 4 yenilgi alan GZT Giresunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Hakan Keleş, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 49 yaşındaki teknik adam, "Yoğun bir maç trafiğine girdik. Fenerbahçe bu ligin güçlü ve favori takımlarından bir tanesi. Her maç gibi zor bir maç olacak. Fenerbahçe karşısında elimizden geleni yapacağız. İnşallah gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Çotanaklar’da ön libero Traore dışında eksik yok.