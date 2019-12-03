Fenerbahçe sezona Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz’in sakatlıklarıyla başladı. Bu ikili döndükten sonra ise önce Max Kruse, ardından Vedat Muriç sakatlandı. Göztepe karşısında Kruse 11’e, Muriç kadroya girdi ama bu kez de sakat Hasan Ali ve cezalı İsla oynayamadı.

Hasan Ali dönüyor

Ersun Yanal, ligde geride kalan 13 haftanın hiçbirinde tam kadro üzerinden 11 seçimini yapamadı. Ancak başarılı teknik adamın bu özlemi, cuma günü Gençlerbirliği ile Kadıköy’de oynanacak mücadelede son bulacak gibi görünüyor. Sarı- Lacivertliler’de as takım oyuncularından durumu soru işareti tek isim Hasan Ali Kaldırım. Son yapılan kontrollerde milli sol bekin durumunun iyiye gittiği tespit edildi. 29 yaşındaki futbolcunun ağrıları nüksetmezse, Başkent ekibine karşı sahadaki yerini alabilecek.

Gustavo da oynuyor

Göztepe karşısında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ise çift sarı kartla atıldığı için 1 maç ceza aldı ve bunu, bu akşamki İstanbulspor mücadelesinde çekecek. Yani Sambacı da Gençlerbirliği karşısında görev alabilecek. Ersun Yanal’ın ekibi son haftalarda beklenen futbolu oynayamadığı gibi iyi sonuçlar da alamadı. Cuma günü taraftarı karşısına, hem de tam kadro çıkacak olan Fenerbahçe’den beklenti büyük. 12. adam, kötü geçen dönemi unutturacak bir futbol ve gollü bir galibiyet bekliyor.