Süper Lig'in 9. haftasında dün konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yenen Fenerbahçe, yeniden golcü kimliğine döndü. Bu sezon toplamda attığı 18 golle geçen yılı üçe katladı. Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan ve ilk 9 haftada 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, sadece 6 gol atabilmişti.

FENER BU SEZON BAMBAŞKA

Fenerbahçe böylece bu sezonki gol istatistiğiyle geçtiğimiz sezonu 3'e katlamış oldu. Fenerbahçe, 2017-2018 sezonun ilk 9 haftasında 17 2016-2017 sezonunda ise yine 18 gole imza atmıştı.

EN ÇOK GOLÜ VEDAT MURİC ATTI

Fenerbahçe'de en çok golü Vedat Muric (5) attı. Savunmada Isla, Hasan Ali ve Serdar'ın döşü ile birlikte kanat oyuncularının da iyileşmesi Fenerbahçe'nin oyununu olumlu etkiledi.

MAX KRUSE'NİN İŞİ ÇOK ZOR

Kruse'nin yokluğunda 4-1-4-1 sistemiyle birlikte Gustavo, Emre ve Ozan'la iyi bir uyum yakalayan Fenerbahçe'de Alman futbolcunun iyi zor. Otoriteler bu oturmuş sistemde Kruse'nin sakatlıktan dönse bile forma şansının az olduğunu ifade ediyorlar.

KAYSERİ İÇİN START VERİLİYOR

Konya maçının ardından dünü dinlenerek geçiren Fenerbahçe, Kayseri hazırlıklarına bugün başlayacak. Konya maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Garry Rodrigues'in bu sezon ligde iki golü bulunuyor.

Kaynak: Takvim